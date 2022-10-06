AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CTP Milletvekili Doğuş Derya'ya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın KKTC Meclisi'nde yaptığı bir konuşmaya tepki gösterdi.

''BU HADSİZ VE PROVOKATİF KONUŞMAYI KINIYORUZ''



Derya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve TSK'yı hedef aldığını söyleyen Çelik, ''Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz'' dedi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



''KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka birşey değildir.

Rum ve Yunan parlementosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir. Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir.''