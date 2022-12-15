AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada
AK Parti'nin millet iradesine koşulsuz şekilde bağlı bir parti olduğunu vurguladı.
Yargı kararlarını eleştirmenin demokratik bir hak olduğunu da belirten Çelik, "Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir" ifadelerini kullandı.
"MÜSAADE ETMEYİZ"
İmamoğlu'na ilişkin yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde siyasi mühendislik çalışmasının başladığını iddia eden Çelik, "Hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz" dedi.
AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir!— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 15, 2022
Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir!
AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir!
AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!