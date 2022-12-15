AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi. Çelik, "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilen hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada
AK Parti'nin millet iradesine koşulsuz şekilde bağlı bir parti olduğunu vurguladı.

Yargı kararlarını eleştirmenin demokratik bir hak olduğunu da belirten Çelik, "Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir" ifadelerini kullandı.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

İmamoğlu'na ilişkin yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde siyasi mühendislik çalışmasının başladığını iddia eden Çelik, "Hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz" dedi.

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