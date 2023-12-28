AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.



''NETANYAHU, BİR GÜN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR''



"Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:



"İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir."



''FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN MEŞRU HAKLARINI ELDE ETMELERİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''



Çelik, İsrail'in Filistin'deki işgalinin tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içerdiğini belirtti.



Netanyahu yönetiminin, Filistinli sivilleri bombaladığını, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylediğini, can korkusuyla göç halindeyken onları yine bombaladığını, son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombaladığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanı'mız, insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netanyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."



ALTUN: NETANYAHU, SOYKIRIMLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEYEBİLECEK SON KİŞİDİR



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki göstermişti.



Netanyahu'nun, soykırımla ilgili konuşacak son kişi olduğunu belirten Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında konuşacak en son kişinin de Netanyahu olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetmişti:



"Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir. Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu'dur. Terör operasyonlarının nasıl yapılacağı konusunda kimseye ders veremez çünkü bu alanda tecrübesi yoktur. Son 40 yıldır yaptığı şey, Filistinlileri topraklarından sürmektir. Şimdi İsrail ordusunu kullanarak sivilleri evlerinde, hastanelerinde ve mülteci kamplarında öldürmek suretiyle bu durumu yeni bir seviyeye taşımıştır. Netanyahu, dikkatleri savaş suçlarından uzaklaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak kimseyi kandıramaz.



Dünya, işgal altındaki Filistin'de neler olduğunu görmüştür. Netanyahu'nun sivilleri öldürerek ve savaşın kapsamını genişleterek siyasi kariyerini kurtarma amaçlı umutsuz girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu çağrıyı yapmıştır ve Netanyahu dünyaya ne kadar yalan söylerse söylesin adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Uluslararası topluma bir kez daha acil ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarımız ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik müzakereler etrafında birleşme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye yönelik siyasi saldırılara ve karalamalara rağmen biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz."



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