AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş kimdir?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı ilan edildi. AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı ise Ali Tombaş oldu. Peki, Ali Tombaş kimdir?

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş kimdir?

AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak görev alan Tombaş, uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir isim. Ali Tombaş şimdi ise 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Sultanbeyli adayı oldu. İşte, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş hakkında bilgiler...

ALİ TOMBAŞ ?

Ordu Ünye'de 1973'te doğan Tombaş, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Tombaş, 2004-2009 yıllarında Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008'de yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tombaş, 2018'e kadar sırasıyla Tanıtım Medya, Halkla İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerini ifa etti.

AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak görev alan Tombaş, evli ve iki çocuk babası.

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