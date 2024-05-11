İşkenceye uğrayan Lokum hayata tutundu

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işkenceye maruz kalıp yaralanan sokak köpeğine vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı. Gözleri ve vücudunun çeşitli noktalarından yara alan köpek , İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veterinerlik hizmetleri ekiplerinin bir ay süren tedavisi sonrası hayata yeniden tutundu.

Vatandaşların Lokum ismini verdiği ve bir süre kendi imkanlarıyla baktığı yaralı köpeğin yeni yuvasının adresi belediyenin yerleşkesi oldu.



Yerleşkede özenle bakılan Lokum, rehabilite ve tedavi sürecini belediye gönüllüleri ile birlikte sürdürüyor.



Çevredeki sokak hayvanları ve insanlara karşı korkusu devam eden Lokum’un rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılması hedefleniyor.