AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Dr. Şadi Yazıcı kimdir?

Şadi Yazıcı 1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da tamamladı.1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Mezun olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla’da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

1998 yılında evlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı. İlçe başkanlığı yaptığı dönemde AK Parti Genel Merkezi’nin düzenlemiş olduğu “Teşkilat Nedir?” konulu makale yarışmasında yazmış olduğu makalesi ile birincilik ödülünü aldı. 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

26 Ekim 2008 tarihinde yapılan ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak Tuzla Belediye Başkanı seçildi.



2019 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek görevini sürdüren Dr. Şadi Yazıcı, kurucusu olduğu Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı sürdürmektedir.



31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kurucu çalışmalarında da bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nden tekrar Tuzla Belediye Başkan Adayı gösterildi.



