AK Parti ve MHP'nin seçim mesaisi

Siyasetin gündeminde yerel seçim var. Adayların belirlenmesi için mesai sürerken fün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yaptı. Bugün de AK Parti ve MHP heyetleri bir araya geldi.

AK Parti ve MHP'nin seçim mesaisi
AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? Kapalı zarfla görüş alındı

AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? Kapalı zarfla görüş alındı

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Haber: Ahmet Örsoğlu

AK Parti ve 'nin seçim çalışmalarında sona gelindi.

Parti heyetleri Ankara'da 12'nci komisyon toplantısını tamamladı.

Kulislere göre, iki parti 30 büyükşehirde ittifak yapacak. Buna göre; Mersin, Muğla ve Manisa'da MHP adayının desteklenmesi planlanıyor.

Geriye kalan 27 büyükşehirde ise MHP'nin AK Parti adaylarına destek vermesi bekleniyor.

KOMİSYON TOPLANTILARI

Komisyon toplantılarında İstanbul ve Ankara’da ilçelere yönelik çalışmalar da yapıldı.

Kulislere göre; İstanbul’da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP’ye bırakılabilir.

Ankara'da ise Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik'te de MHP adayına destek verilebileceği konuşuluyor.

ORTAK ADAY İDDİASI

Şu an CHP’li belediyelerin olduğu bazı iller ile DEM Parti’nin yüksek oy potansiyeli olduğu değerlendirilen bazı şehirlerde de ortak aday çıkarılması planlamalar arasında yer alıyor.

AK Parti'nin HÜDAPAR ile yaptığı görüşmelerde de ilerleme kat edildi. İddialara göre bazı il, ilçe ve belde meclis üyeliklerinde 20 kontenjanın HÜDAPAR'a ayrılabilir.

Diyarbakır'da da bir ilçede HÜDA-Par'ın adayının desteklenmesi gündemde.

İttifakın netleşip netleşmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

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