AK Parti ve MHP'nin seçim mesaisi

Haber: Ahmet Örsoğlu



AK Parti ve MHP'nin seçim çalışmalarında sona gelindi.



Parti heyetleri Ankara'da 12'nci komisyon toplantısını tamamladı.



Kulislere göre, iki parti 30 büyükşehirde ittifak yapacak. Buna göre; Mersin, Muğla ve Manisa'da MHP adayının desteklenmesi planlanıyor.



Geriye kalan 27 büyükşehirde ise MHP'nin AK Parti adaylarına destek vermesi bekleniyor.

KOMİSYON TOPLANTILARI



Komisyon toplantılarında İstanbul ve Ankara’da ilçelere yönelik çalışmalar da yapıldı.



Kulislere göre; İstanbul’da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP’ye bırakılabilir.



Ankara'da ise Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik'te de MHP adayına destek verilebileceği konuşuluyor.

ORTAK ADAY İDDİASI



Şu an CHP’li belediyelerin olduğu bazı iller ile DEM Parti’nin yüksek oy potansiyeli olduğu değerlendirilen bazı şehirlerde de ortak aday çıkarılması planlamalar arasında yer alıyor.



AK Parti'nin HÜDAPAR ile yaptığı görüşmelerde de ilerleme kat edildi. İddialara göre bazı il, ilçe ve belde meclis üyeliklerinde 20 kontenjanın HÜDAPAR'a ayrılabilir.



Diyarbakır'da da bir ilçede HÜDA-Par'ın adayının desteklenmesi gündemde.



İttifakın netleşip netleşmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

