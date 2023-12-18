AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? Kapalı zarfla görüş alındı

AK Parti yerel seçim hazırlıklarına hız verdi. İstanbul'da adayların belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın başkanlığında yapılan toplantıya İstanbul İl Teşkilatı'ndan yaklaşık 500 kişi katıldı.
İstanbul il başkanı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları gençlik ve kadın kolları başkanları da toplantıdaydı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları ve bazı milletvekilleri de toplantıya katılanlar arasındaydı.
Toplantıya katılanlara form dağıtıldı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 3 isim istendi.
Diğer ilçeler için "Mevcut belediye başkanları kalsın mı gitsin mi?" sorusu yöneltildi.
Toplantının ayrıntılarını anlatan Parti Sözcüsü Ömer Çelik Çelik, oylama bittikten ve kapalı zarflar teslim edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat mensuplarının görüşlerini dinlediğini ifade etti.
Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız belirttiği gibi ifade ettiler. Bu çalışmalar aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecektir. Adayların ortaya çıkarılması konusunda tabii ki titiz çalışmaları yapacağız. Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır. Ama onun ötesinde de herhangi bir şekilde geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok. Olgunlaştığı anda açıklayarak bir an evvel seçimler için teşkilatlarımızı ve adaylarımızı meydana çıkaracağız. Çünkü AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı topyekun milletimizle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.
Ankara adayını belirlemek için de gelecek hafta Cumhur İttifakı'nda görüşmeler devam edecek. Heyetler son kez bir araya gelecek. Çıkarılacak yol haritası liderlerle paylaşılacak.
Son sözü liderler söyleyecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesi bekleniyor.
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