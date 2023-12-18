AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? Kapalı zarfla görüş alındı

Toplantının ayrıntılarını anlatan Parti Sözcüsü Ömer Çelik Çelik, oylama bittikten ve kapalı zarflar teslim edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat mensuplarının görüşlerini dinlediğini ifade etti.



Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız belirttiği gibi ifade ettiler. Bu çalışmalar aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecektir. Adayların ortaya çıkarılması konusunda tabii ki titiz çalışmaları yapacağız. Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır. Ama onun ötesinde de herhangi bir şekilde geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok. Olgunlaştığı anda açıklayarak bir an evvel seçimler için teşkilatlarımızı ve adaylarımızı meydana çıkaracağız. Çünkü AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı topyekun milletimizle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.



Ankara adayını belirlemek için de gelecek hafta Cumhur İttifakı'nda görüşmeler devam edecek. Heyetler son kez bir araya gelecek. Çıkarılacak yol haritası liderlerle paylaşılacak.



Son sözü liderler söyleyecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesi bekleniyor.