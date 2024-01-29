AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı

Bina için "Türkiye Yüzyılı'na yakışan eser bırakma anlayışımızın bir örneğidir" ifadesinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bina özel gereksinimli vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek engelsiz bina olarak tasarlandı. Binada bin 166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi bulunuyor. Ayrıca 'Sıfır Atık' uyumlu olarak tasarlanan binada atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklarla desteklenen yapının otopark bölümü ise elektrikli ve emisyonsuz araçlara tahsis edilecek."



AK Parti, inşası tamamlanan Kongre Merkezi binasını Siyaset Akademisi gibi kurumsallaşmış eğitimler, istişare ve değerlendirme toplantıları, çalıştaylar, seminerlerin yanı sıra daha birçok etkinlikte kullanmayı planlıyor.