AK Parti'de aday tanıtımı 18 Ocak'ta

31 Mart'taki yerel seçim yaklaşırken, AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklayacak.
Daha önce 14 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantı, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET
Öte yandan seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il binasına giriş yaptı.
Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bu arada AK Parti'de Yeniden Refah Partisi'yle yapılan ittifak görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamadı.
Yeniden Refah Partisi temsilcilerinden gelen açıklamaların AK Parti’de rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.
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