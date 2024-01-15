AK Parti'de aday tanıtımı 18 Ocak'ta

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il binasına giriş yaptı.



Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada AK Parti'de Yeniden Refah Partisi'yle yapılan ittifak görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamadı.



Yeniden Refah Partisi temsilcilerinden gelen açıklamaların AK Parti’de rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.

