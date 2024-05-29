AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde

AK Parti'de yerel seçim sonrası dillendirilen değişim süreci başladı. AK Parti Olağan Büyük Kongresi için takvim hazırlığı yapılırken il ve ilçe başkanları düzeyinde başlayan istifalar sürecek. NTV'nin edindiği bilgilere göre il başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesi gündemde.

AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde
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Haber: Ahmet Örsoğlu

AK Parti'de değişim süreci hızlanıyor.

Cumhurbaşkanı 'ın yerel seçim sonrası verdiği "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı AK Parti'de uygulamaya koyuldu.

Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifası sonrası gözler diğer illerde.

Edinilen bilgilere göre, il ve ilçe başkanları düzeyinde başlayan istifalar sürecek.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, il başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesi gündemde. İl başkanları üzerinden yürütülecek olan değişim süreci, devam edecek.

Değişimle birlikte teşkilatlara yeni bir heyecan getirilmesi hedefleniyor. Değişim ilçe başkanları düzeyinde de sürdürülecek.

KONGRE TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına olağan kongre için çalışmaları yönünde de talimat verdi.

Sürecin olağan sınırlarda tamamlanmasını isteyen AK Parti kurmayları, A takımını da değiştirecek olan büyük kongreyi 2025 yılının sonbaharına bırakmayı planlıyor.

Kongrelerin takvimi ise Erdoğan'ın yıl içindeki programıyla uyumlu hale getirilecek.

30 büyükşehirin tamamına gitmek isteyen Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları dikkate alınarak illerdeki kongre tarihleri belirlenecek.

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