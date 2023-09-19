AK Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlığı

Ahmet Örsoğlu / Ankara



AK Parti'de kongre ve yerel seçim çalışmaları sürüyor.



AK Parti ve MHP iş birliği yerel seçimde de sürecek. İki parti arasında bir komisyon kurulacak.



NTV'nin edindiği bilgilere göre; komisyonda hangi şehirde ittifak yapılacağı ve muhtemel adaylar netleştirilecek ve liderlere sunulacak.



AK Partili yetkililere göre ittifak yaparak tek adayda uzlaşılacak kentler iki partinin oylarının birbirine çok yakın olduğu kentler olacak.



Böylece oyların bölünmesi ve diğer adayının kazanmasına engel olunacak.

AK Parti'nin seçim stratejisi de netleşti. Gelecek 5 yıla dair vizyon projeleer ortaya koyulacak.



AK Parti ile CHP belediyeciliği kıyaslanacak. Seçim vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri irdelenecek ve anlatılacak.



Parti yöneticileri ve bakanların katıldığı şehir buluşmaları da sürecek.AK Parti yönetimi ve bakanlar bugüne kadar 60 ili ziyaret etti, seçmenin nabzını yokladı.



AK Parti'de Olağanüstü Kongre 7 Ekim'de gerçekleştirilecek. Kongrede parti yönetiminde kapsamlı değişiklik beklentisi var.



NTV'nin edindiği bilgilere göre; bu değişimde tecrübe ile yenilik harmanlanacak.



Ayrıca yönetimde gençleşme ve kadın temsilinde artış öngörülüyor. Kaynaklar yeni dönemde parti yönetiminde milletvekili ağırlığının azalabileceğini dillendiriyor.