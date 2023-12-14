AK Parti’de seçim ittifakı görüşmeleri

Siyasetin ana gündem yaklaşan yerel seçim. Siyasi partiler, yerel seçim stratejilerine son şeklini veriyor.

İktidar cephesinde AK Parti, cumhurbaşkanlığı seçimindeki formülü yerele taşıma hedefinde. Bu kapsamda bugün önemli gelişmeler yaşandı.

MHP İLE 11 GÖRÜŞME

AK Parti, MHP ile 11 görüşme gerçekleştirdi. İki parti arasında bu hafta son görüşmenin yapılması, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulması bekleniyor.



Çalışma kapsamında; Adana’da MHP’nin değil AK Parti’nin aday göstermesi ve MHP tarafından desteklenmesi bekleniyor.



Mersin, Manisa ve Muğla’da ise MHP’nin aday göstermesi ve AK Parti’nin bu adayları desteklemesi yönünde bir çalışma olduğu iddia ediliyor.



Bu şehirlerin dışında kalan büyükşehirlerde, MHP’nin AK Parti’nin adaylarını destekleyebileceği ifade ediliyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde, ilçeler özelinde MHP’nin aday çıkaracağı ve AK Parti’nin destek vereceği yerler olabilir.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI

Öte yandan, bugün AK Parti Genel Merkezi’nin önemli konukları var.



HÜDA PAR yetkilileri, bugün saat 15.00’te AK Parti’yi ziyaret etti. HÜDA PAR heyeti, Efkan Ala başkanlığındaki heyetle yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 81 ilde destek istedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı bu isteğe olumsuz bir yanıt vermedi ancak ilçeler bazında bazı istekleri vardı. Erdoğan bu isteğe olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı., “çalışalım” ifadesi kullanıldı.

BBP İLE SİVAS GÖRÜŞMESİ

Bugün ikinci görüşme Büyük Birlik Partisi'yle yapılacak.

Bu görüşmede başta Sivas olmak üzere bazı şehirlerde ortak aday çalışmasının masaya yatırılacağı ifade ediliyor.



AK Parti’nin DSP ve Yeniden Refah Partisi’yle de çalışma yapması bekleniyor.