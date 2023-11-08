AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.



Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

AK Parti yönetimi, teşkilatından belediye başkanlarına ilişkin 2 isim isteyecek. Havuzda toplanacak isimler temayül yoklamasına sokulacak.



Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.



ERDOĞAN SAHAYA İNİYOR



AK Parti'de miting takvimi de şekillenmeye başladı.



Erdoğan'ın 2024 yılının şubat ve mart aylarında sahaya inmesi beklenirken özellikle deprem bölgelerinde halkla buluşması ve yapımı süren toplu konutların açılış programlarına katılması planlanıyor.



AK Parti'de İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi muhalefette olan büyük şehirlere özel önem verilecek ve bu şehirlere yönelik yeni projeler geliştirilecek.