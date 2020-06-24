AK Parti'den muhalefete baro ziyareti

AK Parti, baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştirmeyi öngören, bir ilde birden fazla baro kurulmasının önünü açan yeni avukatlık yasasının taslak metnini muhalefet partilerine götürüyor. CHP, HDP ve İYİ Parti ile bugün mecliste görüşme yapılacak.



İlk ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile biraraya geldi.



Halen devam eden bu görüşmenin ardından, AK Parti heyeti saat 15.00'te HDP'ye geçecek, ardından da saat 16.00’da İyi Parti grubu ziyaret edilecek. Her iki partiye de taslak metin sunulacak.



AK Parti'nin teklifinde baro başkanları seçiminin nispi usulle yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidiliyor. Teklifte ayrıca, büyük baroların Türkiye Barolar Birliği'ne göndereceği delege sayısını düşürecek, sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin avukatın üye olması şartıyla alternatif baro kurulabilmesinin önünü açan düzenlemeler de yer alıyor.

Teklifin cuma günü Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği belirtiliyor.

