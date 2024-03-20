AK Parti’den yeni anayasa adımı: Bayram sonrası muhalefet ziyaret edilecek

Siyaset seçime kilitlendi ama seçim sonrası için de hazırlıklar yapılıyor. Seçimden sonra kritik gündem yeni anayasa çalışmaları olacak.



AK Parti’de bu konuda yol haritası da netleşmeye başladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ramazan Bayramı sonrasında 16 Nisan tarihinde çalışmalarına başlayacak.



Meclis’in açılmasıyla birlikte AK Parti Meclis Grubu, muhalefet partilerini yeni anayasa gündemiyle ziyaret etmeye başlayacak.



AK Parti grubu bu ziyaretlerde sıfırdan bir anayasa yapılması konusunda muhalefet partilerinin görüşlerini alacak.



Görüşmelerde siyasi partilerle önce usul üzerinde değerlendirme yapılması planlanıyor.



AK Parti grubu, 90-100 maddelik bir anayasa yazılmasını hedefliyor.