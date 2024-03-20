imsakiye

AK Parti’den yeni anayasa adımı: Bayram sonrası muhalefet ziyaret edilecek

AK Parti, Ramazan Bayramı sonrasında yeni anayasa için adım atmaya hazırlanıyor. Sıfırdan bir anayasa yazılmasını hedefleyen AK Parti, Meclis’te muhalefet partilerini ziyaret edecek. Ziyaretlerde yeni anayasa yazımında nasıl bir yol izleneceğinin değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti’den yeni anayasa adımı: Bayram sonrası muhalefet ziyaret edilecek

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

seçime kilitlendi ama seçim sonrası için de hazırlıklar yapılıyor. Seçimden sonra kritik yeni çalışmaları olacak.

AK Parti’de bu konuda yol haritası da netleşmeye başladı.

Büyük Millet Meclisi (), Ramazan Bayramı sonrasında 16 Nisan tarihinde çalışmalarına başlayacak.

Meclis’in açılmasıyla birlikte AK Parti Meclis Grubu, muhalefet partilerini yeni anayasa gündemiyle ziyaret etmeye başlayacak.

AK Parti grubu bu ziyaretlerde sıfırdan bir anayasa yapılması konusunda muhalefet partilerinin görüşlerini alacak.

Görüşmelerde siyasi partilerle önce usul üzerinde değerlendirme yapılması planlanıyor.

AK Parti grubu, 90-100 maddelik bir anayasa yazılmasını hedefliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...