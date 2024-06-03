AK Parti'den başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşın önerilerini dinleyip, not edip, rapor haline getirdiklerini belirtti. Yenişehirlioğlu, "Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

AK Parti'den başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama
Hayvanseverlerden sokak köpeği düzenlemesine tepki

Hayvanseverlerden sokak köpeği düzenlemesine tepki

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.

Saldırgan, başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir çalışmalar yürüttüğünü bildiren Yenişehirlioğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de hem esnaf hem vatandaşlarla konu hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu vurguladı.

Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlar, siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinliyor, not ediyor, rapor haline getiriyoruz. Bu çerçevede görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim."

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