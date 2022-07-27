AK Partili Canikli'den Ahmet Davutoğlu'na suç duyurusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Davutoğlu'nun, 22 Temmuz'da sosyal medyadan, Canikli hakkında gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.



Dilekçede, Davutoğlu hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından soruşturma ve ceza davası açılması talep edildi.



Ayrıca Canikli, Davutoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Nurettin Canlikli, sosyal medyadan suç duyurusu ve dava dilekçelerini paylaşarak, "Ahmet Davutoğlu'na açtığım manevi tazminat davasının kazanılması halinde, kazanılan tazminatın tamamı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır" ifadelerini kullandı.



Davutoğlu, hakkında yolsuzluk iddialarında bulunulan Canikli'nin mal varlığının araştırılması gerektiğini belirtmişti.