AK Parti'li Mahir Ünal: Grup Başkanvekili görevimden affımı talep ettim

SON DAKİKA HABERİ: "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" açıklamasıyla tartışmaların odağında olan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, görevinden affını istediğini açıkladı...

AK Parti'li Mahir Ünal: Grup Başkanvekili görevimden affımı talep ettim

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Son dakika haberi! Twitter'dan açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" dedi.

Ünal mesajında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim" ifadesine de yer verdi.

Eleştirilere yanıt vermek için dün yazılı bir açıklama yapan Ünal, "Ses bayrağım Türkçe ile gurur duyuyorum. kendimi Cumhuriyetin fikri hü irfanı hür bir evladı olarak görüyorum" demişti.

AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Grup Başkanvekillliği görevine Özlem Zengin'in getirileceği öğrenildi. 

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