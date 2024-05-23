AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan köpeklerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama: “İngiltere modeli ısrarımız yok”

Başıboş köpeklerle ilgili olarak yapılması planlanan düzenleme iki gündür gündemdeki yerini koruyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpekler için hazırlanan düzenlemeyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"İNGİLTERE MODELİ ISRARIMIZ YOK"



Nihai bir taslak üzerinde karar kılınmadığını söyleyen Yenişehirlioğlu, “İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz. Ülkeler bunu nasıl çözmüş, bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Yenişehirlioğlu, tüm kesimleri dinleyerek, geniş kapsamlı bir taslak hazırlamak istediklerini ifade etti.

MUHALEFETİ ZİYARET EDECEK



Önümüzdeki hafta bu konuda muhalefet partilerini ziyaret edececeğini söyleyen Yenişehirlioğlu, çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini anlattı.



İNGİLTERE MODELİ NASIL İŞLİYOR?



Başıboş köpeklerle ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemede gündeme gelen İngiltere modeli, her belediyenin barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğrafını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlamasını kapsıyor.



Buna göre, her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün boyunca bekleniyor.

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpek uyutuluyor.