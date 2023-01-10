AK Parti'nin anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi

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CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme talebini reddetti.



Açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, "Görüşme talebini reddetmek durumundayız. İYİ Parti ile bu tutumda ortaklaştık" ifadelerini kullandı.



AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişkik teklifi için, Meclis'te grubu bulunan partilerden randevu istemişti.



Randevu talebine HDP’den de olumsuz yanıt gelmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve beraberindeki heyet, yarın saat 11.00’de MHP grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.