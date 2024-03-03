AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum: 650 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler ilçesinde düzenlenen ''Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması'' programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanmayanlara seçmenin gereken dersi vereceğini söyledi.

İstanbul'un 5 yıldır çile çektiğini ifade eden Kurum, İstanbulluların bu çileyi göz önünde bulundurarak Cumhur İttifakı'nı rekor bir oyla seçeceğine inandığını kaydetti.

''KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İŞİMİZ''

Murat Kurum, şöyle devam etti:

''Kentsel dönüşüm bizim işimiz. İstanbul’da 650 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğiz ki, burada yaşayan kardeşlerimiz, annelerimiz babalarımız yastığa başını koyduğunda güven ve huzur içinde uyusun. Kaynağı nereden mi bulacağız? Kaynak milletimiz. İstanbul’un kaynağını İstanbul’a harcarsanız, İstanbul’un gücü her yere yeter. Ama siz İstanbul’un kaynaklarını kendi ikbaliniz için boy boy reklam tabelalarına harcarsanız, 2 günlük konsere 550 milyon lira harcarsanız yetmez. O zaman İstanbul üzülür, İstanbul kırılır. İstanbul küçük bir bebek gibidir. Sevgi ister, ilgi ister, güvenli adımlarla birlikte yürümek ister. Hem İstanbul’daki deprem riskini ortadan kaldıracağız. Hem de yapacağımız 100 bin kiralık konutla birlikte, konut kira fiyatlarını aşağı çeken tarafta olacağız. Trafik çilesine yapacağımız metrolarla, karayolları tünelleriyle ve kavşak düzenlemeleriyle son vereceğiz. İstanbul’un 571 yıllık onurunu, gururunu yeniden İstanbul diyerek şaha kaldıracağız. 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz.''

''ÖZGÜR EFENDİ, SEN KİMSİN Kİ 650 BİN GENCİMİZİN, AİLELERİNİN VATAN SEVGİSİNİ SORGULUYORSUN?''

Büyük bir coşku ve motivasyonla ilerlediklerini, CHP'nin ise savrulduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:



"Bugün yine bu savrulmanın bir örneğini daha gördük. CHP'nin yetersiz eş Genel Başkanı Özgür Efendi çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bedelli askerlik yapan 650 bin vatan evladımıza 'kaçak' diyor. Ne diyor? 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil.' diyor. Düşünebiliyor musunuz bunu bir partinin eş Genel Başkanı söylüyor. CHP'nin eş Genel Başkanı Özgür Efendi diline bizi doladı. Niye, çünkü 31 Mart akşamı o eş Genel Başkanlığını bırakacak. 31 Mart akşamı hem kendisi hem de bu kibri aklının önüne geçmiş, buradaki belediye başkanı, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem Bey artık sürekli tatile gidecekler. Şimdi buradaki kardeşlerimizle birlikte Özgür Efendi'ye, eş Genel Başkan'a diyoruz ki 'Sen kimsin ki 650 bin gencimizin, ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun? Onları vatana ihanetle vatanı sevmemekle suçluyorsun. Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun? Acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bu yetkiyi kim veriyor?"

''BU MİLLETİN EVLATLARI, GENÇLERİ SANA GEREKEN CEVABI 31 MART'TA SANDIKTA VERECEK''



Özel'in kirli siyaset ürettiğini ileri süren Kurum, "Şehit cenazesine gidip orada kahkahalar atan sen değil misin? Bu millet senin ne olduğunu, kim olduğunu çok iyi biliyor. Milletimizin arasına nifak tohumları ekmene asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Vatan sevdalısı Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerimizle bu soframızdan Özgür Efendi'ye sesleniyoruz. Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez. Ama sen merak etme bu milletin evlatları, gençleri sana gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkta verecek." ifadelerini kullandı.