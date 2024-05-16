Esenyurt'ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı

Gece saatlerinde Atatürk Mahallesi 2225 Sokak'ta, plakası alınamayan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilinmeyen nedenle çevreye silahla ateş açarak kaçtı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bu sırada park halinde olan 2 otomobil ile daireye mermi isabet etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredekilerden konu ile ilgili bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.