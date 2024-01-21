AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte ilçe ilçe isimler

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.
Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere 22 ilçede mevcut belediye başkanlarının yeniden adaylığı duyuruldu.
YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLER
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tekrar aday gösterilmezken, Arnavutköy'de Mustafa Candaroğlu, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç Bayraktar, Sultanbeyli'de ise Ali Tombaş'ın adaylığı ilan edildi.
ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DÖNEMLER İÇİN YENİDEN ADAY OLDULAR
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 3 dönemin ardından 4'üncü, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 2 dönemin ardından 3'üncü kez aday olarak gösterildi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise Zeytinburnu'nda 4 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 2019'da seçildiği Beykoz'da ikinci kez aday oldu.
ESKİ BAŞKANLAR DA YENİDEN ADAY OLDU
Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, 2004-2014 yıllarında iki dönem görev yaptığı ilçeden, Ali Talip Özdemir de daha önce iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Bakırköy'den aday gösterildi.
İLÇE BAŞKANLARI DA ADAY GÖSTERİLDİ
Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Sultanbeyli ve Şişli olmak üzere 6 ilçede AK Parti'nin ilçe başkanları belediye başkan adayı olarak ilan edildi.
İKİ KADIN ADAY
Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar, AK Parti'nin İstanbul'daki kadın adayları olarak ön plana çıktı.
EN GEÇ VE EN YAŞLI ADAYLAR
Açıklanan adaylar arasında 1984 doğumlu Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu en genç, 1953 doğumlu Bakırköy Belediye Başkan adayı Talip Özdemir ise en yaşlı aday olarak listede yer aldı.
O İLÇELERDE MHP'NİN ADAYLARI DESTEKLENECEK
Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz ve Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, MHP'nin adayları olarak dikkati çekti.
İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN
ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU
ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI
AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR
BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR
BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR
BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU
BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)
BEYKOZ: MURAT AYDIN
BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN
BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ
BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL
ÇATALCA: MESUT ÜNER
ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ
ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU
ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ
EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN
FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN
GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA
GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR
KADIKÖY: VELİ ARSLAN
KAĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN
KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA
KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY
MALTEPE: KADEM EKŞİ
PENDİK: AHMET CİN
SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ
SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN
SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)
SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ
SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN
ŞİLE: İLHAN OCAKLI
ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL
TUZLA: ŞADİ YAZICI
ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM
ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN
ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY
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