AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte ilçe ilçe isimler

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.



Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere 22 ilçede mevcut belediye başkanlarının yeniden adaylığı duyuruldu.



YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLER



Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tekrar aday gösterilmezken, Arnavutköy'de Mustafa Candaroğlu, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç Bayraktar, Sultanbeyli'de ise Ali Tombaş'ın adaylığı ilan edildi.



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DÖNEMLER İÇİN YENİDEN ADAY OLDULAR



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 3 dönemin ardından 4'üncü, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 2 dönemin ardından 3'üncü kez aday olarak gösterildi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise Zeytinburnu'nda 4 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 2019'da seçildiği Beykoz'da ikinci kez aday oldu.



ESKİ BAŞKANLAR DA YENİDEN ADAY OLDU

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, 2004-2014 yıllarında iki dönem görev yaptığı ilçeden, Ali Talip Özdemir de daha önce iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Bakırköy'den aday gösterildi.

İLÇE BAŞKANLARI DA ADAY GÖSTERİLDİ



Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Sultanbeyli ve Şişli olmak üzere 6 ilçede AK Parti'nin ilçe başkanları belediye başkan adayı olarak ilan edildi.



İKİ KADIN ADAY



Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar, AK Parti'nin İstanbul'daki kadın adayları olarak ön plana çıktı.



EN GEÇ VE EN YAŞLI ADAYLAR



Açıklanan adaylar arasında 1984 doğumlu Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu en genç, 1953 doğumlu Bakırköy Belediye Başkan adayı Talip Özdemir ise en yaşlı aday olarak listede yer aldı.



O İLÇELERDE MHP'NİN ADAYLARI DESTEKLENECEK



Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz ve Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, MHP'nin adayları olarak dikkati çekti.



İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN

ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU

ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI

AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU



BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR

BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR

BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR

BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU

BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR

BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)

BEYKOZ: MURAT AYDIN

BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN



BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ

BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL

ÇATALCA: MESUT ÜNER

ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ

ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU



ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ

EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN

FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN

GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA



GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR

KADIKÖY: VELİ ARSLAN

KAĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN

KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA

KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY

MALTEPE: KADEM EKŞİ

PENDİK: AHMET CİN

SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ



SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN

SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)

SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ

SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN



ŞİLE: İLHAN OCAKLI

ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL

TUZLA: ŞADİ YAZICI

ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM

ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN

ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY