imsakiye

AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 31 Mart günü yapılan seçim yenilenecek. Karar, AK Parti’nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından alındı. DEM Parti, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları

Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları

Haberi Görüntüle

Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.

Hilvan’da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...