AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek

Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.



DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.



İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.



Hilvan’da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.