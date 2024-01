AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ: Biz İzmir’iz başarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 17'si büyükşehir 48 belediye başkan adayını geçtiğimiz günlerde açıkladı. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Dağ, İzmir’e dönmek üzere yola çıkarak, İzmir Adnan Menderes Havaalanına uçakla iniş yaptı. Havaalanında, İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadri İnan, Şebnem Bursalı ve partililer tarafından; ‘dağ gibi arkandayız’, ‘bizim Hamza hoş geldin’, ‘teşkilatın arkasındaki dağ gibi başkan’ yazılı pankartlarla ve davul zurnalarla coşkuyla karşılanan Hamza Dağ’a yoğun ilgi gösterildi.



Havaalanında oluşturulan miting alanında İzmirlilere seslenen Hamza Dağ, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bugün hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına, gençlerimizin meselelerine, esnafımızın beklentilerine, sanayicilerimizin isteklerine, çiftçilerimizin sorunlarına, hasılı İzmir’in ve İzmirli’nin tüm mesele ve dertlerine biz vakıfız, bunları çözecek iradeye de biz sahibiz. Biz istiyoruz ki; Bornova Küçükpark’taki öğrenci kardeşlerimiz bu şehirde yaşarken sürekli eziyet çekmek zorunda kalmasın. Gençlerimiz mezun olduktan sonra iş bulmak için bu güzel şehre veda etmesin. Karşıyaka Alaybey’de yaşayan Başımızın tacı emeklilerimiz nefes alacak bir yer bulamadığı için eve mahkum olmasın. Konak Kemeraltı ve Anafarthalar’daki Esnafımız her yağmur yağdığında “İşyerimi su mu basacak?” diye kaygılanmasın. Çiğli Organize Sanayi’de sanayicilerimiz dünyayla yarışması gerekirken yerel bir aktör olarak kalmasın. Tüm İzmirliler, ulaşım zorluğundan saatlerini yolda geçirmeye mecbur kalmasın. Daha nice sorunlar, garabetler. Ne yazık ki yumak olmuş Güzel İzmir’imizde. Fakat ümitsizliğe ve karamsarlığa asla ve asla yer yok. Çünkü biz İzmir’iz, başarabiliriz” diye konuştu.



“CHP’li belediyelerin projelerinin hızlanmasında emeğimiz var”



Konuşmasında yapılan icraatlara da değinen Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’imize büyük değer katan son başbakanımız Binali Bey’in büyük emekleriyle Sabuncubeli ve Konak Tünelleri’nin inşa edilmesinde, Alsancak Mustafa Denizli ve Göztepe Gürsel Aksel statlarının yapılmasında, Adnan Menderes Havalimanı’nın kapasitesinin artırılmasında, Foça, Ödemiş ve Menderes devlet hastanelerinin yapımında, İzmir Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinde, Menemen, Aliağa ve Çandarlı Otoyolu’nun yapılmasında, Bergama ve Menemen’deki serbest bölgelerin açılmasında, Kınık’da TOKİ konutlarının inşa edilmesinde, Urla’daki Teknokent’in faaliyete geçmesinde, hemen yanıbaşımızdaki ESBAŞ’ın genişlemesinde, İzmir Depremi’nden sonra 5000 konutun bu şehre yapılmasında ve nice okulların, KYK yurtlarının inşa edilmesinde. Kısacası şehrimize değer katan sayısız proje ve çalışmada bu kardeşinizin emeği, katkısı ve izi vardır. Bütün bunların yanında, CHP’li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin yaptığı projelerin hızlandırılmasında ve onaylanmasında emeğimiz var.”



“İzmir'de yağmur sel değil, bereket getirecek”



İzmir'i akıllı ve modern bir şehir olarak geliştireceklerini belirten Hamza Dağ, “Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız. Deprem riskine karşı her türlü önlemi almış bir şehircilik anlayışını ortaya koyacağız. İzmir’i metro ağlarıyla donatacağız. Trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Tertemiz bir Körfez’i bu şehre armağan edeceğiz. İzmirli evine, işine giderken mutlu olacak. Konforlu bir hayata kavuşacak. Çünkü benim İzmirli kardeşlerim çileyi değil, yaşanabilir, huzurlu bir şehri hak ediyor. Bu seçim bir yerel seçimdir. Bu yarış hizmet yarışıdır, İzmir’in kalkınma yarışıdır. 31 Mart Gecesi Herkesin mutlu olacağı ve geleceğe daha heyecanlı baktığı bir gece olacak. 31 Mart Sonrası gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayacağız. İzmir'in artık sadece dağlarında değil, sokaklarında da çiçekler açacak. Artık İzmir'de yağmur sel değil, bereket getirecek” cümlelerine yer verdi.



“Şimdi sıra İzmir’de”



İzmir’e çıkan her yolu aydınlattıklarını belirten AK Parti İzmir İ l Başkanı Bilal Saygılı, “İzmir’in arkasında dağ, dağına çiçek, yarasına şifa, hasretine vuslat olma vakti. Şimdi en yalnız ve ıssız kalmış yollarını aydınlatma vakti. Bu şehir, güzel İzmir; yıllardır öngörüsüzlüğün, kifayetsizliğin ve plansızlığın, halkının derdiyle dertlenmeyen vurdumduymaz bir idarenin kıskacında zaman kaybetmiş, örselenmiş, bitap düşmüştür. Güzel İzmir; çeyrek asırdır kendisini İzmir yapan değerlerden, hak ettiklerinden mahrum bırakılmış, sadece çehresi değil, her bir uzvu, her bir hücresi hasta edilmiştir. Peki şifası nerededir? Kimdedir? Başta İstanbul olmak üzere; pek çok şehri ayağa kaldıran kadroların kurduğu bu çatıdadır. AK Parti’nin cefakâr, kararlı, dinamik ve üretken mayasındadır. Şimdi sıra İzmir’de. Sıra, Hamza Dağ Başkanımız ile İzmir’in yüzünü ağartmakta, göğsünü kabartmakta” dedi.



“Çalmadık kapı, girmedik gönül kalmayacak”



İzmir için kolları sıvama vaktinin geldiğini söyleyen İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, “Bugün İzmirli hemşerilerimize sevdamızı haykırdığımız bir gün. Bugün tüm İzmirlilerin desteğiyle 31 Mart gecesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceğimiz Hamza Dağ için büyük gün. Her partiden, kesimden, görüşten hemşerimizin başı sıkıştığında derdini anlattığı birisi. Bu teşkilatların bağrından kopup gelmiş bir isim. İzmir onu seviyor o da bu kentin mahallelerini, sokaklarını seviyor. Şimdi İzmir için kollarımızı sıvama vakti. Şimdi çalmadık kapı, girmedik gönül kalmayıncaya kadar çalışma vakti. Bizim Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir sözümüz var. Her yerel seçimde gece sandıktan açıldığında İzmir’in sonuçlarını gördüğümüzde çok üzüldük. Çünkü çok emek verdik, fedakarlık yaptık. Asla seçmenimize suç atmadık. Kusuru kendimizde gördük ve daha iyi anlatabilirdik dedik. Şimdi tüm İzmir’e seslemiyoruz. Ne olur bu şehri 25 yıl geri götürenlerden kurtarın. Sıkıntılardan, krizlerden, beceriksiz yöneticilerden kurtarın. Gelin AK Parti’ye, Hamza Dağ’a bir dönem fırsat verin. 31 Mart gecesi kadınlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle kazanacağız, hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.