AK Parti’nin Kızılcahamam kampında son gün: Güvenlik ve dış politika oturumu yapıldı

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında bugün son gün. Kampta, bu sabah saatlerinde güvenlik ve dış politika başlıklı oturum gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendi alanlarında sunum yaptı. MİLLETVEKİLLERİYLE SORU-CEVAP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 81 ilden gelen milletvekilleriyle buluştu. Buluşmada milletvekilleriyle soru-cevap gerçekleşti. Milletvekilleri, yerel seçim sonuçlarına ilişkin merak ettiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve parti yöneticilerine yöneltebiliyor.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KURULACAK



Dün ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli bir sunum yaptı. Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nin kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Tekin, bu akademiyi geçemeyenlerin öğretmen olamayacağını ifade etti.



Bu akademide öğretmen adaylarına dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.



Öğretmen adayları eğitim aldıkları süre boyunca 23 bin lira ücret alacaklar.



“DİP DALGAYI YAKALAYAMIYORUZ”



Kamta AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Erkan Kandemir de dün bir sunum yaptı.



Bu sunumda, bazı özeleştiriler yapıldı.



Sunumda, “Ülkemizde derin bir sosyal dönüşüm var. Ve biz dip dalgaları yakalama konusunda zaman zaman geç kalıyoruz. Bu dönüşümü yakalamak, yön verebilmek, bunu fırsata çevirmek için çalışıyoruz” eleştirisi yapıldı.