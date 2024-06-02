AK Parti’nin Kızılcahamam kampında son gün: Güvenlik ve dış politika oturumu yapıldı

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı bugün tamamlanacak. Kampta bu sabah güvenlik ve dış politika başlıklı oturum gerçekleşti. Bu oturumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen milletvekilleriyle buluşup, parti yöneticileriyle birlikte soruları yanıtladı.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında son gün: Güvenlik ve dış politika oturumu yapıldı

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında bugün son gün.

Kampta, bu sabah saatlerinde güvenlik ve dış politika başlıklı oturum gerçekleşti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendi alanlarında sunum yaptı.

MİLLETVEKİLLERİYLE SORU-CEVAP

Cumhurbaşkanı ise 81 ilden gelen milletvekilleriyle buluştu.

Buluşmada milletvekilleriyle soru-cevap gerçekleşti.

Milletvekilleri, yerel seçim sonuçlarına ilişkin merak ettiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve parti yöneticilerine yöneltebiliyor.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında son gün: Güvenlik ve dış politika oturumu yapıldı - 1

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KURULACAK

Dün ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli bir sunum yaptı. Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nin kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, bu akademiyi geçemeyenlerin öğretmen olamayacağını ifade etti.

Bu akademide öğretmen adaylarına dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.

Öğretmen adayları eğitim aldıkları süre boyunca 23 bin lira ücret alacaklar.

“DİP DALGAYI YAKALAYAMIYORUZ”

Kamta AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Erkan Kandemir de dün bir sunum yaptı.

Bu sunumda, bazı özeleştiriler yapıldı.

Sunumda, “Ülkemizde derin bir sosyal dönüşüm var. Ve biz dip dalgaları yakalama konusunda zaman zaman geç kalıyoruz. Bu dönüşümü yakalamak, yön verebilmek, bunu fırsata çevirmek için çalışıyoruz” eleştirisi yapıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı

Park halindeki motosikletler çalındı

Park halindeki motosikletler çalındı

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Elazığ'da pansiyonda yangın

Elazığ'da pansiyonda yangın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunmayan partilerle yeni anayasayı görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunmayan partilerle yeni anayasayı görüşecek

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...