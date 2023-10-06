AK Parti'nin OVP mesaisi

AK Parti, Orta Vadeli Program kapsamında çeşitli düzenlemeleri içeren ilk kanun teklifi için mesai yapıyor.  Teklifte, fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

AK Parti'nin OVP mesaisi
SON DAKİKA HABERİ... Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

SON DAKİKA HABERİ... Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

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AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, milletvekilleri Orta Vadeli Program kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor.

İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, Orta Vadeli Program kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak.

Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

Aile ve Gençlik Bankasının doğrudan faizsiz kredi kullandırmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından bu uygulama pilot olarak deprem bölgesinde başlatılacak.

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