Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akar NATO ile yaşanan YPG gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. Bizim NATO'da çektiğimiz yükün herkes farkında. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil. En son yapılan taviz değil. Yeniden değerlendirilmesine fırsat verdik. İki planın aynı anda yayınlanmasında mutabık kaldık. Makul isteklerimizden geri dönmemiz mümkün değil. Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. YPG teröristtir, YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.. Bundan vazçmemiz asla sözkonusu değildir. Bunu gayrıresmi toplantılarda muhattaplarımız haklısınız diyor. Fakat çeşitli sebeplerden doları bunları bazıları söylemiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI



Meşru hükümetle temaslarımız sonucu mutabakata varıldı. Bu husus Birleşmiş Milletlere tebliğ edildi. İyi diyalog istiyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Libya hükümetinin Atina Büyükelçisi sınırdışı edildi. Bunun bir acizlik olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu da değiştirmeyecektir.

Doğu Akdeniz meselesi değil bütün alanlarla hakkımızı korumak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ege'de karşılıklı anlayıştan yanayız ama önyargılar var. Türkiye'nin içinde olmadığı eylemler sonuca ulaşamaz. Türkiye garantör ülke, bundan kaynaklanan haklarımızı ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Çözüm için bütün tarafları masaya davet ediyoruz.

Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör koridoruna izin vermeyeceğimizi en başında söyledik. YPG'li teröristlerin tamamının çıkmadığını görüyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında. YPG'li teröristlerin tamamının çıkmadığını görüyoruz.

Teröristlerin tacizleri sürüyor ancak azaldığını görüyoruz. YPG terör örgütü Kürtleri temsil edemez. Harekatta sivillere yönelik büyük bir hassasiyet gösterdik. Oradaki yerel halkın harekatı destekleme oranı yüzde 57. Suriye Milli Ordusu terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor.

Bölgedeki elektrik sorunu kısa sürede tamamen sona erecek. Sahada yenilenler çaresizlik içinde. Yalanla, iftirayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin başarısı altında ezildiler.

Dini baskı yapılmıyor aksine ayinlerin yapılması için uğraşıyoruz. Tahrip edilmiş kiliselerin tamirini de yapıyoruz.

Kimyasal silah iddiasını ortaya atanlar da yalan olduğunu gayrıresmi olarak kabul etti. Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz

TANK-PALET FABRİKASI

Yerli silahlarımızı yapmak durumundayız. Yerli tankın yapılması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Buradaki mülkiyet tamamen Milli Savunma Bakanlığı'na ait.

Denetim yetkisi bizde, bu konuya amaca dönük bakmak lazım. Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ

F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız. Bu durum çözülmezse doğal olarak arayışlara gireriz. S-400'ler şu anda kuruluyor. Trump'ın da desteğiyle sorunun çözülmesini istiyoruz. Patriot da alabiliriz bu durum ihtiyaçlara bağlı.

Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor. Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım. F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi.