Akaryakıt istasyonunda yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

İstasyon çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, A.Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.