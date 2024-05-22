Akaryakıt istasyonunda yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da bir akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Erenler ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Modern Sanayi Bölgesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde tankerden akaryakıt istasyonunun deposuna yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, yakıt boşaltımı yapan Erdal Aktaş (43) ile A.Ö. (27) alevlerin arasında kalarak yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı - 1

İstasyon çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, A.Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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