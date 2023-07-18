Akıl sağlığı yerinde olmayan genç ortalığı karıştırdı: Çağrılan polislere ve jandarmaya inanmadı

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akıl sağlığı yerinde olmadığı öğrenilen E.Y., bir iş hanının önüne gelerek çevredekilerden polisi aramalarını istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında gören E.Y., elindeki bıçağı boğazına dayadı.

POLİSLERE İNANMADI

Kendisini kaçıracaklarını iddia ederek gelen polislere inanmayan şahıs, “Bunlar gerçek polis değil, bunlar onların adamı, beni kaçıracaklar” diyerek bağırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, ekipler uzun süre genci ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü ikna olmayan genç, telefon ile babasıyla konuşmak istedi. Babasıyla konuşan gencin bir süre sonra babasına da, “Biliyorum sen benim gerçek babam değilsin. Bana oyun yapıyorlar. Çocuğumu almaya çalışıyorlar” diyerek telefonu kapattı.