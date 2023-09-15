Akıncı 30 bin saat uçuş yaptı

Bayraktar Akıncı, 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.



Bayraktar Akıncı, geçen yıl gerçekleşen testlerde 13 bin 716 metre irtifaya yükselerek rekor kırdı.



Önemli bir uçuş süresine ulaşan Bayraktar Akıncı ile ilgili şu ana kadar 8 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.