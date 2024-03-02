AKINCI'dan güdümlü füzeyle tam isabet!

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın milli olarak geliştirdiği İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği test atışında uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.



Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.



Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230 ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀



İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi



📍Tekirdağ/Çorlu

🎯 Tam İsabet/ Bull’s Eye#BAYKAR 🤝 @ROKETSAN



IHA-230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/bhp1tAIJvl — BAYKAR (@BaykarTech) March 2, 2024 Akıncı'dan Çakır'la tam isabet! Haberi Görüntüle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı.



Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'ndan ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.



24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.



Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP güçle sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak.