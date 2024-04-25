Akkuyu NGS’de vinç yangını

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasındaki bir vinçte yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akkuyu NGS’de vinç yangını

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’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında dün gece yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle vincin kulesinde yangın çıktı.

Klima kaynaklı olduğu öne sürülen yangın, inşaat sahasında kısa sürekli paniğe yol açtı.

Akkuyu NGS’de vinç yangını - 1

, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

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