Akkuyu NGS’de vinç yangını

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında dün gece yangın paniği yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle vincin kulesinde yangın çıktı.



Klima kaynaklı olduğu öne sürülen yangın, inşaat sahasında kısa sürekli paniğe yol açtı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.