Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni | Erdoğan: Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi

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Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali, nükleer yakıta kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı videokonferans ile katıldı.

Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, santralin tüm ünitelerinin 2028 yılına kadar hizmete gireceğini duyurdu.

"Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini söyledi.

Öte yandan Erdoğan, farklı planlarda inşa etmeyi planladıkları 2. ve 3. nükleer santralleri için en kısa sürede harekete geçeceklerini de açıkladı.

"TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı'nın ortaklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zaman da milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi.



Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle beraber artık Akkuyu, bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir geçikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup, 57'sinin de yapımı devam ediyor. AB elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor.

Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi "yeşil enerji" kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik.

"ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 10'U BU SANTRAL TARAFINDAN SAĞLANACAK"

Santralin tüm üniteleri 2028'e kadar hizmete girecektir. Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır.

Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.



Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz.

PUTİN: TÜRKİYE VE RUSYA'NIN EN BÜYÜK PROJESİ



Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye ve Rusya'nın en büyük projesi olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin "Akkuyu Nükleer Santralii tesisinde bu noktaya gelebildiği için herkesi tebrik ediyorum. Ekonomi ve enerji alanında ilişkilerimiz daha da gelişecek." dedi.



Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaretin artacağını belirten Putin, "Dünyanın en büyük nükleer santralini kurmaktayız." dedi.