AKOM'dan kar tatbikatı

İstanbul’da önümüzdeki hafta beklenen kar yağışı ile alakalı İBB ekipleri AKOM’de kış tatbikatı gerçekleştirdi.



Afet Koordinasyon Merkezinin, koordinasyon salonunda gerçekleştirilen tatbikatta daha önceden belirlenen noktalarda beklemede olan 784 kar küreme aracı yola çıktı.



Araçlar yola çıkarken, merkezde de dev ekranda anlık hava durumu, araçların bulunduğu noktalar ve araç üzerindeki kameralardan yollardaki son durum izlendi. Kar küreme aracı sürücüleriyle telsiz ve telefonla iletişim sağlanırken araçların konumları ve durumları sürücülerle konuşularak teyit edildi.



KÖY MEYDANLARINA 168 TRAKTÖR

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanı Ayhan Taş, konuya ilişkin "4 bin 23 kilometrelik yol alanımızda 784 tane kar küreme kamyonumuzun ring haritalarında alanlarında ki çalışma süreleri, aynı zamanda da kısaltmış olduğumuz 11.6 kilometrelik yol ring güzergahlarındaki genel çalışma disiplinlerini gördük." dedi.

1600 personelle 2'nci tatbikatlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Taş, köy meydanlarında da çalışmak üzere görevlendirilen 168 tane traktörün olduğunu söyledi ve "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm önlemlerimizi en üst seviyede aldık. Yaklaşık yüzde 26 iş makinelerimizde artış, aynı zamanda tuz depolarımızda yaklaşık 400 bin ton tuz olacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.