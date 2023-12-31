Akraba kavgasında kan döküldü: 3 ölü

Niğde'de bir kişi, 2 akrabasını tabancayla vurarak öldürdükten sona aynı silahla intihar etti.

Akraba kavgasında kan döküldü: 3 ölü

'de merkeze bağlı Ağcaşar köyünde kullanılmayan bir kıraathanenin önünde R.G. (51), akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akraba kavgasında kan döküldü: 3 ölü - 1

Ekipler, R.G. (39) ile A.G'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından köydeki evine giden şüphelinin de intihar ettiği tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...