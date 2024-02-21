Akraba pazarcıların müşteri kavgası cinayetle bitti

Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ve oğlu ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Oğlu E.Ş’nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.



POLİS, M.Ş’Yİ ARIYOR



Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, amcasını tabancayla vurarak öldüren M.Ş’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.



Olay esnasında M.Ş. ile birlikte evde bulunan D.Ş. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.