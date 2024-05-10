Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kadıköy'de D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

D100 Göztepe mevkii Ankara istikametinde Yiğitcan Yılmaz idaresindeki otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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