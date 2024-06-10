Akrabalarından kaçarken uçurumdan düştü

Manisa’nın Salihli ilçesinde, iddiaya göre husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İ.A. isimli vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

Akrabalarından kaçarken uçurumdan düştü

’da husumetli olduğu akrabalarından kaçan bir kişi, uçurumdan düştü.

Olay, Salihli ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Allahdiyen Mahallesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesini bağlayan yolun üzerinde bulunan Yedi Virajlar mevkisinde, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi, olay yerine intikal etti.

Akrabalarından kaçarken uçurumdan düştü - 1

Yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan düşen vatandaşın bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

2,5 saat süren çalışmayla yaralının bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, kurtarma askısı giydirerek kurtardıkları vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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