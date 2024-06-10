Akrabalarından kaçarken uçurumdan düştü

Manisa’da husumetli olduğu akrabalarından kaçan bir kişi, uçurumdan düştü.



Olay, Salihli ilçesinde yaşandı.



Edinilen bilgilere göre; Allahdiyen Mahallesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesini bağlayan yolun üzerinde bulunan Yedi Virajlar mevkisinde, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi, olay yerine intikal etti.