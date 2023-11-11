Aksaray Otogarı kaldırılıyor mu? İBB ekipleri ve firma çalışanları arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçük Langa Caddesi'ndeki garajın tahliyesini söz konusu alanın trafiğe kapatılarak yayalaştırılmasını planlıyor.
Bölgeye zabıta ekipleri ve iş makinelerinin gitmesi üzerine firma sahipleri ile belediye ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Garajın giriş çıkış yolları daraltılırken İBB tarafından yapılan açıklamada, kentin tarihi ve turistlik merkezleri arasında olan garajın, işlevini kaybettiği ve trafik yoğunluğuna neden olduğu belirtildi.
Ayrıca garajın mülkileyetinin büyükşehir belediyesinde olduğu, kira sözleşmesinin 2018'te bittiği, ruhsat iptali olmasına rağmen faaliyetlerin yasalara aykırı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilti.
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