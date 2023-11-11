Aksaray Otogarı kaldırılıyor mu? İBB ekipleri ve firma çalışanları arasında gerginlik

Garajın giriş çıkış yolları daraltılırken İBB tarafından yapılan açıklamada, kentin tarihi ve turistlik merkezleri arasında olan garajın, işlevini kaybettiği ve trafik yoğunluğuna neden olduğu belirtildi.



Ayrıca garajın mülkileyetinin büyükşehir belediyesinde olduğu, kira sözleşmesinin 2018'te bittiği, ruhsat iptali olmasına rağmen faaliyetlerin yasalara aykırı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilti.

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