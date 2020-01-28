Aksaray'da 'corona virüsü' şüphesi (Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama)

Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı olmak üzere 12 kişi, corona virüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Aksaray Valisi Ali Mantı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu söyledi.

VALİ MANTI: 12 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINDA



Şoför ve rehberle beraber kafilede 12 kişi bulunduğunu belirten Mantı, şöyle konuştu:



"Kafiledeki bir Çinli vatandaş öksürük şikayetiyle sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra 10 Çinli ve 2 Türk vatandaşı hep birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ediyorlar. Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan BOTAŞ Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi sahasındaki işçilerin başına böyle bir iş geldiğiyle ilgili haberler gerçek dışıdır. Tuz gölü depolama sahasıyla herhangi bir alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşı ve 2 Türk vatandaşı şu anda tedbir amaçlı gözlem altında."

"SONUÇLAR ÇIKTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIZ"



İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ da 12 kişiye yapılan uygulamanın sadece tedbir amaçlı bir uygulama olduğunu bildirdi.



Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ile ateş şikayeti olduğunu dile getiren Yeşildağ, şunları kaydetti:



"Turistlerin geldiği yeri de dikkate aldığımızda biz tedbir amaçlı müşahede altına aldık. Bunlardan alınan akciğer filmleri normal. Tam kanları normal. Biz bunları 24 saat müşahede edeceğiz. Çünkü kanları aldık ve Bakanlığa gönderdik. Sonuçlar 24 saat içerisinde çıkacak. Çıktıktan sonra da biz bunları serbest bırakacağız. Sonuçların gelmesini bekliyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişinin corona virüsü şüphesiyle müşahede altına alındığı yönünündeki haberlerle ilgili, "Birçok tezvirat yapılıyor. Bu anlamda bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Koca, "Şu ana kadar kesin corona virüsü tanısı alan hiçbir hastamız olmadı" dedi.

"ŞU AN CORONA VİRÜSÜ DENME DURUMU YOK"

Aksaray'da corona virüsü şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlere de değinen Sağlık Bakanı şunları söyledi: "Aksaray'da gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı ama vakanın şu an corona virüs denme durumu yok.

Özellikle daha çok Çin'den gelen klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, takip sonrası giderek genel durumun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetmezliğinin geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalınabiliyor.

"HASTANIN GENEL DURUMU İYİ"

Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu, herhangi bir solunum problemi olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Birçok tezvirat yapılıyor. Bu anlamda bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum.

Bir iki gün içerisinde testin sonucu çıktığında da bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizden emin olun."

Bakan Koca, Aksaray'da 12 kişinin hasta olmadığını, sadece 1 Çinli turistin ishal ve ateş yakınmasının olduğunu, genel durumunun kötü olmadığını, Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu nedeniyle takibinin yapıldığını, birkaç gün içinde test sonucuna göre tedavisinin devam edeceğini dile getirdi.

CORONA VİRÜSÜNÜN MİKROSKOPLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ