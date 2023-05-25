Aksaray'da genç hemşirenin şüpheli ölümü

Aksaray'da bir doktorun dairesinin bulunduğu 7. kattaki balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, kentte özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Halil İbrahim A'nın (43), Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan, 3. kattaki balkona düştü.



Ağır yaralanan Tuncel, 112 Acil Sağlık ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

7. kattaki balkondan düşen hemşire Saliha Tuncel hayatını kaybetti. Tuncel, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Doktor Halil İbrahim A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.