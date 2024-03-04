Aksaray'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray'da jandarma ekipleri, Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kaçak içki üretilip, satıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, kaçak içki üretim yapılan adresi ve şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ardından düzenlenen operasyonla E.B. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada da satışa hazır vaziyette çok sayıda alkol şişesi, 3 bin litre rakı, 100 litre şarap ve 50 litre viski ile kullanılan damıtma kazanı ve bidon ele geçirildi.