Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı

Aksaray - Adana Karayolunun 6. kilometresinde, Ankara'dan Diyarbakır'a giden Muhammet T. (45) idaresindeki demir profil yüklü TIR, önüne aniden geçen Şammas A. (29) yönetimindeki otomobili son anda fark ederek ani fren yaptı. Ani fren yapmasıyla birlikte TIR'ın arkasından seyreden İstanbul - Adıyaman seferini yapan Murat T. (43) idaresindeki yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. 21 yolcunun bulunduğu otobüs kazasında otobüs şoförü ve 7 yolcu olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, hafif yaralanan 5 yolcuya olay yerinde ayakta müdahale yapıldı. Hastanede tedavi altına alınan otobüs sürücüsü ve 2 yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, TIR ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Yaşanan kazayı anlatan TIR sürücüsü Muhammet T., “Şahin bir gitti bir geldi derken, ben tanımıyorum sürücüsünü ama önüme durdu. Durunca da ben fren yaptım. Çok sert fren yapmadım aslında yavaştım ben, otobüs de vurmuş arkamdan. Ben Ankara’dan Diyarbakır’a gidiyordum” dedi.



Otobüste bunulan yolculardan Kadir Göçer (54) ise “Şahin taksi TIR'ın önünde ani fren yaptı. Tır şoförü de ona vurmamak için ani fren yapıyor. Otobüste ona vurmamak için sağa kırınca duvara vuruyor. İyi ki de duvara vurmuş. Direk TIR'a vursaydı çok kötü olurdu” diye konuştu.

Kazanın ardından yolcular otobüs firması tarafından olay yerine tahsis edilen servis minibüsü ile terminalde bulunan başka bir otobüse taşındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.