Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Aksaray'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Musa M., eşya almak için evine sevgilisi ile gidince kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada Musa M. ile yanındaki oğlu Samet M. yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde uzaklaştırma kararı bulunan Musa M., sevgilisi Ümmühan K. ve oğlu Samet M. ile birlikte eşya almak için eşi Hikmetine M.'nin evine gitti.

Eşinin sevgilisiyle geldiğini görüp tepki gösteren Hikmetine M., aynı mahallede oturan kardeşleri Bayram K. (40) ile Mustafa K.'ye (35) haber verdi.

Evin önünde taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada Musa M, ile Samet M. yaralandı. Baba oğul, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri kavgaya karışan Hikmetine M., kardeşleri Bayram ve Mustafa K. ile Ümmühan K.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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