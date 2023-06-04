Aksaray'daki kazada acı tesedüf

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Dinemi G. idaresindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun Bozcamahmut mevkisinde, trafik ışıklarında bekleyen Seyit Ali Tarhan (65) yönetimindeki 03 US 171 plakalı otomobile çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan ile otomobilde bulunan kardeşi Adem Tarhan (63) ve eşi Meryem Tarhan (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan Dinemi G. ve otomobilde bulunan Aysel G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen sürücünün 6 yıl önce aynı yerdeki kazada hayatını kaybeden ilk eşi Dudu Tarhan SÜRÜCÜNÜN İLK EŞİ DE 6 YIL ÖNCE AYNI YERDEKİ KAZADA ÖLMÜŞTÜ



Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazeleri ilçeye bağlı Filikçi köyünde toprağa verildi.



Kazada eşi Meryem Tarhan ile hayatını kaybeden sürücü Seyit Ali Tarhan'ın, 2017 yılında aynı yerde yaptığı kazada ilk eşi Dudu Tarhan'ı kaybettiği öğrenildi.



Meryem Tarhan'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Aksaray'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Seyit Ali Tarhan yönetimindeki otomobile, Dinemi Gökkaya yönetimindeki otomobilin çarpıp, sürüklemesi yer aldı. Kazada yaşamını yitiren Seyit Ali Tarhan'ın eşi Meryem Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan ile birlikte Konya'da alışveriş yaptıktan sonra eşinin memleketi Şanlıurfa'ya gitmeye hazırlandıkları öğrenildi.



Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazesi akşam saatlerinde Filikci köyünde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi. Meryem Tarhan'ın cenazesi de defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.