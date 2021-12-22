Akşener: Asgari ücrete 3 ayda bir güncelleme yapılmasını öneriyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, iktidarın, muhalefetin önerilerine kulak verdiğini ve ardından asgari ücretin 4253 lira olduğunu belirterek, "Yalnız milletimizin bu kazancının ne kadar süreceğinden endişe duyuyoruz. Bu yüzden bazı önemli itiraz noktalarımız ve bazı tamamlayıcı önerilerimiz var. Şimdi bu arkadaşlar, belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden, açıklanan asgari ücret artışı 4 ayda eriyecek" dedi.

Bu nedenle üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını önerdiklerini belirten Akşener, "Ayrıca verimliliği artırmadan yapılan, enflasyon sarmalı neticesinde gelen ücret artışları refahı arttırmaz. Üstelik hane halkı, özel sektör ve kamunun mali dengelerinde de bozulmaya neden olur. İktidarın izlediği mevcut yol, çok kısa bir süre içinde enflasyonu arttırarak asgari ücret zamlarını eritir" diye konuştu.



"ŞU ANDA TÜM YATIRIMLAR DURDU"



Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizlerinden daha derin bir kur krizi yaşadığını dile getiren Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirmesini eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki faizler düştü mü? Hayır. Hızla hiper enflasyona doğru gidiyoruz. Satın alma gücü arttı mı? Mesela sen faizi düşürünce, daha rahat ev ya da araba alabiliyor muyuz? Hayır. Tam tersine ev almak, araba almak, artık neredeyse imkansız.

'İhracatla kalkınacağız' diyorsun. Peki ihracatı artırmak için yeni yatırım yapılıyor mu? Hayır. Şu anda tüm yatırımlar durdu. Ekonomiye güven arttı mı? Hayır. Çünkü kimse önünü göremiyor. Yahu hala niye ısrar ediyorsun kardeşim? Bu krizin sebebi, bizzat Sayın Erdoğan ve ülkemize musallat ettiği bu ucube sistemdir."



"DÖVİZ LOBİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜN"



Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In pazartesi akşamı hayata yepyeni bir faiz tipi soktuğunu işaret ederek, "Türk lirası mevduata dönenlere, kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini açıkladı. Yani gitti, Türk Lirası'nı dolara bağladı. Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin, bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp, döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün?" dedi.

"DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINI DÜŞÜRÜN"

Akşener, kurdaki düşüş sonrasında hükümete doğalgaz ve elektrik fiyatlarını düşürme çağrısı yaptı.