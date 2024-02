Akşener: İliç’teki felakete ve ihmallere imza atanların peşini bırakmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını duyurdu.



İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Demirhan Elçin'e rozetini Akşener taktı.



İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise, Nusret Cömert oldu.

ERZİNCAN'DAKİ HEYELAN FACİASI

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Biliyorsunuz dün, peş peşe iki felaketi birden yaşadık. Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında heyelan, Antalya’da ise sel felaketi yaşandı.



Buradan selde hayatını kaybeden vatandaşımıza, Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. İliç’te hâlâ ulaşılamayan, 9 maden işçimize de

bir an önce ulaşılmasını temenni ediyor. Hem Erzincanlı hem de Antalyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın, iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında milletimiz ödüyor.



29 Haziran 2022’de bu kürsüden Erzincan İliç’teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda İYİ Parti olarak Meclisimize, soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Dün yaşanan felaketi, göze almayı tercih etti! Erzincanlı vatandaşlarımızı değil madenin ortaklarını, tercih etti. Anadolu’nun can suyunu taşıyan Fırat’ı değil rant musluklarını tercih etti. İliç’teki felakete, yol açan ihmallerin ve bu ihmallere, imza atanların, peşini bırakmayacağız!

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

İktidarın, ekonomimizi, içine düşürdüğü tablonun, vehametini sadece biz söylemiyoruz. Asıl neredeki link koptu, biliyor musunuz?



Sarayla, milletin arasındaki link koptu! Sarayla, emeklinin arasındaki link koptu! Sarayla, çalışanın arasındaki link koptu! AK Parti iktidarının ahlakla, vicdanla, akılla arasındaki link koptu. Bu kadar link kopunca da ekonomideki, tüm linkler koptu.



Ben bu vesileyle buradan yeni Merkez Bankası Başkanı'na ve çalışma arkadaşlarına, başarılar diliyorum. Umarım kopan linkleri, yeniden tamir edebilirler. Ama şimdiden söyleyeyim, işleri oldukça zor.