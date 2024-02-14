Erzincan İliç’te altın madeni faciası | Enerji Bakanı: Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Milyonlarca metreküp toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları sürüyor ancak henüz iyi bir haber yok. Facia öncesinde 9 işçiden 5’inin bir konteyner içinde, 3’ünün araç içinde, 1’inin ise bir kamyonun içinde olduğu açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Siyanür tehlikesi nedeniyle bölgeden alınan numuneler temiz çıkarken, felakete ilişkin başlatılan soruşturma da sürüyor. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, bölgede çalışma yapıyor. Soruşturmada bu sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alındı. Faciaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi ve milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı. Görüntüler, dağ görünümü veren bir yığma toprak kütlesinin nehir gibi aktığını gösterdi.
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Maden faciasının ardından yapılan sayımda 9 kişinin toprak altında olduğu belirlendi.
Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
8 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.
Maden kazasına ilişkin dün biri firma sorumlusu 7 kişi gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 8'e yükseldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin heyelanın nedenini araştırmak için bölgede çalışma yaptığını açıkladı.