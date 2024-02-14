Erzincan İliç’te altın madeni faciası | Enerji Bakanı: Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi ve milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı. Görüntüler, dağ görünümü veren bir yığma toprak kütlesinin nehir gibi aktığını gösterdi.

ERZİNCAN İLİÇ'TE ALTIN MADENİNDE HEYELAN NEDEN OLDU? YIĞIN LİÇ NEDİR?

Maden faciasının ardından yapılan sayımda 9 kişinin toprak altında olduğu belirlendi.

Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

Maden kazasına ilişkin dün biri firma sorumlusu 7 kişi gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 8'e yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin heyelanın nedenini araştırmak için bölgede çalışma yaptığını açıkladı.